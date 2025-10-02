Рейтинг@Mail.ru
Украина разорвала дипотношения с Никарагуа - РИА Новости, 02.10.2025
23:38 02.10.2025
Украина разорвала дипотношения с Никарагуа
Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа после признания центральноамериканской страной новых регионов России, заявил в четверг глава украинского РИА Новости, 02.10.2025
© Fotolia / bernanamogluЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа после признания центральноамериканской страной новых регионов России, заявил в четверг глава украинского МИД Андрей Сибига.
В сентябре в особняке МИД РФ состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Республикой Никарагуа.
Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Посол Никарагуа назвала попытки запретить русскую культуру абсурдными
1 октября, 14:37
"Украина официально разорвала дипломатические отношения с Республикой Никарагуа", - написал Сибига на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что это решение принято в ответ на признание Никарагуа новых регионов РФ.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Власти Никарагуа выразили поддержку действиям России на Украине
31 июля, 05:02
 
