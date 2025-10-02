МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские прокуроры, потерявшие группы инвалидности после прошлогоднего скандала с ее фиктивным оформлением, через суды переиграли ситуацию в свою пользу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.