На Украине прокуроры вернули себе незаконные привилегии, рассказал силовик

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские прокуроры, потерявшие группы инвалидности после прошлогоднего скандала с ее фиктивным оформлением, через суды переиграли ситуацию в свою пользу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве примера он привел случай заместителя руководителя Тернопольской окружной прокуратуры Андрея Придруги, отметив, что Придруга "в числе победителей".
"В мае 2021 года он оформил III группу инвалидности пожизненно. Что интересно, проблемы со здоровьем у правоохранителя совпали с повышением по службе – первые пенсионные выплаты задекларированы в 2020 году, когда он из Черткова переехал в Тернополь, где занял должность заместителя руководителя местной прокуратуры", - сказал он.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко в июле заявил, что направил 348 прокуроров с инвалидностью на прохождение квалификационно-дисциплинарной комиссии для подтверждения их статуса.
Кравченко был назначен генпрокурором Украины 21 июня. Предыдущий генпрокурор Андрей Костин подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области.
Владимир Зеленский 22 октября 2024 года на фоне скандала с оформлением прокурорами Хмельницкой области инвалидности ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.