Рейтинг@Mail.ru
На Украине прокуроры вернули себе незаконные привилегии, рассказал силовик - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ukraina-2046053517.html
На Украине прокуроры вернули себе незаконные привилегии, рассказал силовик
На Украине прокуроры вернули себе незаконные привилегии, рассказал силовик - РИА Новости, 02.10.2025
На Украине прокуроры вернули себе незаконные привилегии, рассказал силовик
Украинские прокуроры, потерявшие группы инвалидности после прошлогоднего скандала с ее фиктивным оформлением, через суды переиграли ситуацию в свою пользу,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:48:00+03:00
2025-10-02T22:48:00+03:00
украина
хмельницкая область
тернополь
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
https://ria.ru/20250927/ukraina-2044810730.html
https://ria.ru/20251002/metsola--2045819891.html
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045878189.html
украина
хмельницкая область
тернополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, хмельницкая область, тернополь, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Украина, Хмельницкая область, Тернополь, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
На Украине прокуроры вернули себе незаконные привилегии, рассказал силовик

Украинские прокуроры через суды вернули себе незаконные привилегии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские прокуроры, потерявшие группы инвалидности после прошлогоднего скандала с ее фиктивным оформлением, через суды переиграли ситуацию в свою пользу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Прокуроры из разных уголков Украины, потерявшие группы инвалидности после прошлогоднего скандала, через суды переиграли ситуацию в свою пользу", - сказал собеседник агентства.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании зарплат ВСУ
27 сентября, 19:08
В качестве примера он привел случай заместителя руководителя Тернопольской окружной прокуратуры Андрея Придруги, отметив, что Придруга "в числе победителей".
"В мае 2021 года он оформил III группу инвалидности пожизненно. Что интересно, проблемы со здоровьем у правоохранителя совпали с повышением по службе – первые пенсионные выплаты задекларированы в 2020 году, когда он из Черткова переехал в Тернополь, где занял должность заместителя руководителя местной прокуратуры", - сказал он.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко в июле заявил, что направил 348 прокуроров с инвалидностью на прохождение квалификационно-дисциплинарной комиссии для подтверждения их статуса.
Кравченко был назначен генпрокурором Украины 21 июня. Предыдущий генпрокурор Андрей Костин подал в отставку 22 октября 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области.
Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Глава ЕП призвала ЕС начать переговоры с Украиной о членстве к концу года
Вчера, 12:19
Владимир Зеленский 22 октября 2024 года на фоне скандала с оформлением прокурорами Хмельницкой области инвалидности ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
На Украине мужчина напал на двух сотрудников военкомата
Вчера, 15:11
 
УкраинаХмельницкая областьТернопольВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала