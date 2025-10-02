https://ria.ru/20251002/ukraina-2046051935.html
Украина удерживает 13 жителей Курской области, заявила Москалькова
Украина удерживает 13 жителей Курской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 02.10.2025
Украина удерживает 13 жителей Курской области, заявила Москалькова
Украина до сих пор удерживает 13 жителей Курской области, Россия будет добиваться возвращения каждого, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:38:00+03:00
2025-10-02T22:38:00+03:00
2025-10-02T22:38:00+03:00
украина
курская область
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037328814_0:21:1281:741_1920x0_80_0_0_e5dac20c63326c599e1ab1710e840cff.jpg
https://ria.ru/20251002/plen-2046028536.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037328814_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_b67dfd4e11b1c930c60fb801bb91d48e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, россия, татьяна москалькова
Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова
Украина удерживает 13 жителей Курской области, заявила Москалькова
Москалькова: Украина до сих пор удерживает 13 жителей Курской области