Украина удерживает 13 жителей Курской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 02.10.2025
22:38 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ukraina-2046051935.html
Украина удерживает 13 жителей Курской области, заявила Москалькова
Украина до сих пор удерживает 13 жителей Курской области, Россия будет добиваться возвращения каждого, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 02.10.2025
украина, курская область, россия, татьяна москалькова
Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова беседует с курянами, которые освобождены из числа заложников
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова беседует с курянами, которые освобождены из числа заложников - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова беседует с курянами, которые освобождены из числа заложников. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украина до сих пор удерживает 13 жителей Курской области, Россия будет добиваться возвращения каждого, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"На территории Украины до сих пор удерживаются 13 жителей Курской области. Это наши люди, наша боль и ответственность. Будем добиваться возвращения каждого", - написала она в своем Telegram-канале.
