МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Курс на вступление в ЕС и НАТО, навязанный Украине, привел к разрушительным последствиям для страны, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Дорога в ЕС
и НАТО
принесла Украине
не процветание, а горе и разрушение", — заявил он.
Депутат назвал план по быстрому вступлению в эти объединения политической манипуляцией, которая помогает оставить у власти тех, "кто уже давно предал свой народ".
По словам Дмитрука
, из-за нынешнего политического курса Киева
около 30 миллионов украинцев покинули страну, на ее территории идут боевые действия, десять тысяч солдат погибают или получают тяжелые ранения ежемесячно. Кроме того, промышленность на Украине разрушена, и страна столкнулась с острым демографическим кризисом, добавил он.
Показателем того, что страна выбрала ложный курс, Дмитрук также назвал последний саммит ЕС. Депутат отметил неспособность союза принимать реальные решения.
"Это бюрократический клуб, больше похожий на орган по вопросам войны и списания денег", — подчеркнул он.
Кроме того, Дмитрук добавил, что недоверие к Евросоюзу растет из-за его действий с замороженными российскими активами, которые превращают его "в угрозу для любого, кто рискнёт хранить там свои ресурсы или вести экономическое взаимодействие".
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии
статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что это решение было по большей части символическим и должно было поддержать Киев и Кишинев
в их противостоянии с Москвой
. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против вступления Киева к ЕС. В частности, в Польше
неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также глава администрации премьера Венгрии
Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в ЕС стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.