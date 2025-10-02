Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 02.10.2025 (обновлено: 17:31 02.10.2025)
Белый дом отказался комментировать статью WSJ о разведданных для Киева
2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась подтвердить достоверность публикации газеты Wall Street Journal о якобы "готовности" США предоставить Украине разведданные для ударов по целям на территории России.
"Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно", – сказала она в утреннем эфире телеканала Fox News.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал сообщения о передаче США разведданных Украине
Вчера, 11:44
 
