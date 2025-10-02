https://ria.ru/20251002/ukraina-2045917822.html
Киев не хочет продолжения переговоров, заявили в Кремле
Киев не хочет продолжения переговоров, заявили в Кремле
Киев не хочет продолжения переговоров по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
Песков: в Киеве не хотят о чем-то пытаться договариваться