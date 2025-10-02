Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 02.10.2025 (обновлено: 16:57 02.10.2025)
Киев не хочет продолжения переговоров, заявили в Кремле
Киев не хочет продолжения переговоров по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
киев, в мире, украина, дмитрий песков, россия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киев не хочет продолжения переговоров по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
