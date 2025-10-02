https://ria.ru/20251002/ukraina-2045904351.html
Орбан рассказал, чем Венгрия отличается от Польши в "украинском вопросе"
Орбан рассказал, чем Венгрия отличается от Польши в "украинском вопросе" - РИА Новости, 02.10.2025
Орбан рассказал, чем Венгрия отличается от Польши в "украинском вопросе"
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает свою страну участником конфликта на Украине, в то время как Венгрия заинтересована в мирном урегулировании, заявил... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:21:00+03:00
2025-10-02T16:21:00+03:00
2025-10-02T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
россия
дональд туск
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045516589.html
https://ria.ru/20251001/voyna-2045231374.html
украина
венгрия
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, россия, дональд туск, виктор орбан, дональд трамп, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Россия, Дональд Туск, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Польша
Орбан рассказал, чем Венгрия отличается от Польши в "украинском вопросе"
Орбан: Польша считает себя участником конфликта на Украине, а Венгрия хочет мира