Орбан рассказал, чем Венгрия отличается от Польши в "украинском вопросе" - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 02.10.2025
Орбан рассказал, чем Венгрия отличается от Польши в "украинском вопросе"
Орбан рассказал, чем Венгрия отличается от Польши в "украинском вопросе" - РИА Новости, 02.10.2025
Орбан рассказал, чем Венгрия отличается от Польши в "украинском вопросе"
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает свою страну участником конфликта на Украине, в то время как Венгрия заинтересована в мирном урегулировании, заявил... РИА Новости, 02.10.2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Орбан рассказал, чем Венгрия отличается от Польши в "украинском вопросе"

Орбан: Польша считает себя участником конфликта на Украине, а Венгрия хочет мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает свою страну участником конфликта на Украине, в то время как Венгрия заинтересована в мирном урегулировании, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Премьер Венгрии отметил, что Туск "твердо стоит на стороне Украины", а он сам - на стороне Венгрии, которая не является участником конфликта.
"Ваш вопрос - кто победит... (в конфликте на Украине - ред.). Мой вопрос - как мы можем положить конец войне, спасти десятки тысяч жизней и обеспечить безопасность венгров. Вы стремитесь выиграть войну, которую считаете своей. Я хочу обеспечить воцарение мира", - написал Орбан в соцсети Х.
Орбан прокомментировал и высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что ранее уже высказывал тому свое мнение: Россия победила в конфликте, этот вопрос закрыт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, в Кремле не слышали прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта.
