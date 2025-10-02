Мирошник рассказал, зачем Европе нужен конфликт на Украине

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Конфликт на Украине - это экзистенциальный выбор Европы, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть простые вещи, о которых не принято говорить в западных медиа. Почему продолжается война на Украине? Потому что это экзистенциальный выбор Европы", - сказал Мирошник на круглом столе в рамках международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
По его словам, Европа посчитала, что в России слишком много всего, что Россия слишком богатая, и Белоруссия слишком богатая. "Поэтому им (европейским странам – ред.) необходимы недра, просторы, возможности - это все нужно им, это не нужно вам", - подчеркнул дипломат.
Он обратил внимание, что Европа никогда не жила за свой счет. "Европа все время, на протяжении последних столетий, жила за чужой счет. У нее были колонии, у нее был контроль над другими территориями. Сейчас ее начали постепенно поджимать. Огромный вой стоит в Париже, когда они теряют контроль над государством Нигер. Их попросили на выход, сказали: "Ребята, забирайте свою банковскую систему, забирайте свои компании, которые разрабатывают наши недра, и забирайте свои вооруженные формирования, и все - отправляйте их обратно в Париж. И это Парижу очень не нравится. Париж очень хочет получить контроль над другими территориями", - продолжил Мирошник.
"Они очень хотят получить доступ к урану, к нефти, газу, лесу и всему прочему. Вот что лежит в основе этого. Очень просто и банально, как бы не прятали это все за словами на тему продвижения и защиты демократии", - добавил он.
