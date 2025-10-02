Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, зачем Европе нужен конфликт на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045902035.html
Мирошник рассказал, зачем Европе нужен конфликт на Украине
Мирошник рассказал, зачем Европе нужен конфликт на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Мирошник рассказал, зачем Европе нужен конфликт на Украине
Конфликт на Украине - это экзистенциальный выбор Европы, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:10:00+03:00
2025-10-02T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
париж
европа
россия
родион мирошник
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_494:345:3083:1801_1920x0_80_0_0_792e10a1a459863f5ef6b2c20895104e.jpg
https://ria.ru/20251001/nato-2045494439.html
https://ria.ru/20250927/evropa-2044710145.html
париж
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_542:144:3042:2019_1920x0_80_0_0_8502a2c6727a71ebb2adf88c72581369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, европа, россия, родион мирошник, снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Париж, Европа, Россия, Родион Мирошник, СНГ
Мирошник рассказал, зачем Европе нужен конфликт на Украине

Мирошник назвал продолжение конфликта на Украине экзистенциальным выбором Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Конфликт на Украине - это экзистенциальный выбор Европы, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть простые вещи, о которых не принято говорить в западных медиа. Почему продолжается война на Украине? Потому что это экзистенциальный выбор Европы", - сказал Мирошник на круглом столе в рамках международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября, 08:00
По его словам, Европа посчитала, что в России слишком много всего, что Россия слишком богатая, и Белоруссия слишком богатая. "Поэтому им (европейским странам – ред.) необходимы недра, просторы, возможности - это все нужно им, это не нужно вам", - подчеркнул дипломат.
Он обратил внимание, что Европа никогда не жила за свой счет. "Европа все время, на протяжении последних столетий, жила за чужой счет. У нее были колонии, у нее был контроль над другими территориями. Сейчас ее начали постепенно поджимать. Огромный вой стоит в Париже, когда они теряют контроль над государством Нигер. Их попросили на выход, сказали: "Ребята, забирайте свою банковскую систему, забирайте свои компании, которые разрабатывают наши недра, и забирайте свои вооруженные формирования, и все - отправляйте их обратно в Париж. И это Парижу очень не нравится. Париж очень хочет получить контроль над другими территориями", - продолжил Мирошник.
"Они очень хотят получить доступ к урану, к нефти, газу, лесу и всему прочему. Вот что лежит в основе этого. Очень просто и банально, как бы не прятали это все за словами на тему продвижения и защиты демократии", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу
27 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПарижЕвропаРоссияРодион МирошникСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала