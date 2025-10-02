Таким образом, Украина намерена участвовать в этом проекте, несмотря на то, что она не является членом ЕС и испытывает нехватку средств для собственной армии, ежедневно теряя территорию.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.