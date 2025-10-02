Рейтинг@Mail.ru
Украина примет участие в проекте по созданию стены дронов, заявили в ЕК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 02.10.2025 (обновлено: 16:28 02.10.2025)
Украина примет участие в проекте по созданию стены дронов, заявили в ЕК
Украина примет участие в проекте по созданию стены дронов, заявили в ЕК - РИА Новости, 02.10.2025
Украина примет участие в проекте по созданию стены дронов, заявили в ЕК
Украина полностью примет участие в проекте по защите границ ЕС "стена дронов", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии... РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
брюссель
петтери орпо
евросоюз
верховная рада украины
украина
финляндия
брюссель
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
в мире, украина, финляндия, брюссель, петтери орпо, евросоюз, верховная рада украины, мвф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Брюссель, Петтери Орпо, Евросоюз, Верховная Рада Украины, МВФ
Украина примет участие в проекте по созданию стены дронов, заявили в ЕК

Ренье: Украина примет участие в создании стены дронов для защиты границ ЕС

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украина полностью примет участие в проекте по защите границ ЕС "стена дронов", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Томас Ренье.
Европейская комиссия с сентября обсуждает вопрос о создании "стены дронов" на восточных границах ЕС.
Немецкие военнослужащие готовят к запуску беспилотник во время военных учений - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Bloomberg узнало о сложности создания ЕС стены дронов на восточной границе
1 октября, 10:13
"Украина полностью вовлечена в наши оборонные программы, будь то в сфере безопасности или в других сферах, мы работаем рука об руку с Украиной… Теперь, когда речь заходит о войне дронов, более конкретно, нам есть чему поучиться у Украины. К сожалению, они приобрели большой опыт в том, как противостоять российским беспилотникам, и теперь мы видим, что существует явная угроза безопасности наших государств-членов. Так что да, действительно, Украина полностью вовлечена в переговоры, которые мы ведем о возможной будущей "стене дронов", сказал он.
Таким образом, Украина намерена участвовать в этом проекте, несмотря на то, что она не является членом ЕС и испытывает нехватку средств для собственной армии, ежедневно теряя территорию.
Ранее в четверг премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия не получила единогласной поддержки стран ЕС относительно финансирования всеми членами Евросоюза так называемой "стены дронов" на востоке объединения. Премьер-министр Норвегии также в четверг заявил, что его страна планирует внести вклад в создание этого проекта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября, 08:00
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели этого года. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем 7 миллиардов долларов.
Украина, имеющая значительный дефицит бюджета, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Вместе с тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка киевского режима будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Bloomberg узнало, сколько ЕС вложит в альянс беспилотников с Украиной
1 октября, 11:26
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Брюссель, Петтери Орпо, Евросоюз, Верховная Рада Украины, МВФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
