БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Украина полностью примет участие в проекте по защите границ ЕС "стена дронов", заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Томас Ренье.
Европейская комиссия с сентября обсуждает вопрос о создании "стены дронов" на восточных границах ЕС.
"Украина полностью вовлечена в наши оборонные программы, будь то в сфере безопасности или в других сферах, мы работаем рука об руку с Украиной… Теперь, когда речь заходит о войне дронов, более конкретно, нам есть чему поучиться у Украины. К сожалению, они приобрели большой опыт в том, как противостоять российским беспилотникам, и теперь мы видим, что существует явная угроза безопасности наших государств-членов. Так что да, действительно, Украина полностью вовлечена в переговоры, которые мы ведем о возможной будущей "стене дронов", сказал он.
Таким образом, Украина намерена участвовать в этом проекте, несмотря на то, что она не является членом ЕС и испытывает нехватку средств для собственной армии, ежедневно теряя территорию.
Ранее в четверг премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия не получила единогласной поддержки стран ЕС относительно финансирования всеми членами Евросоюза так называемой "стены дронов" на востоке объединения. Премьер-министр Норвегии также в четверг заявил, что его страна планирует внести вклад в создание этого проекта.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели этого года. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем 7 миллиардов долларов.
Украина, имеющая значительный дефицит бюджета, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Вместе с тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка киевского режима будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.