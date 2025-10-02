Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали слова Пауэр о финансировании Украины "черным налом" - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 02.10.2025 (обновлено: 17:49 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045883010.html
В МИД прокомментировали слова Пауэр о финансировании Украины "черным налом"
В МИД прокомментировали слова Пауэр о финансировании Украины "черным налом" - РИА Новости, 02.10.2025
В МИД прокомментировали слова Пауэр о финансировании Украины "черным налом"
Слова экс-главы USAID (Агентства США по международному развитию) Саманты Пауэр о финансировании Украины "черным налом" подтвердили, что США создали механизм... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:23:00+03:00
2025-10-02T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
саманта пауэр
родион мирошник
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
https://ria.ru/20250827/moldova-2037962486.html
https://ria.ru/20250308/konflikt-2003859462.html
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044332440.html
https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, саманта пауэр, родион мирошник, агентство по международному развитию сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Саманта Пауэр, Родион Мирошник, Агентство по международному развитию США
В МИД прокомментировали слова Пауэр о финансировании Украины "черным налом"

Мирошник: Пауэр подтвердила вмешательство США во внутренние дела Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Слова экс-главы USAID (Агентства США по международному развитию) Саманты Пауэр о финансировании Украины "черным налом" подтвердили, что США создали механизм вмешательства во внутренние дела страны, для подрыва государства изнутри работала целая фабрика, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Бывшая руководительница USAID Пауэр в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сообщила, что США ежемесячно перечисляли Украине 1,5 миллиарда долларов наличными с 2022 года, сейчас деньги поступают при предоставлении отчетности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID
27 августа, 20:04
"Это подтверждение того, что в свое время США создали механизм циничного не просто влияния, а попытки влазить во внутренние дела, что кардинальным образом влияет на существование самого государства, на его внутреннюю политику, и что кардинально противоречит основополагающим принципам - запрет на вмешательство во внутренний процесс. То есть это целая фабрика, которая работала на то, чтобы подорвать государство изнутри, поставить свою марионетку, направить туда деньги, которые могут быть использованы на самое запрещенное направление", - сказал Мирошник.
По его словам, если деньги выделялись в таких колоссальных количествах, они могли быть направлены на финансирование запрещенных вооружений, с их помощью также могли финансировать террористические акты и нанимать наемников.
"Если деньги выделялись, как утверждает бывшая руководительница USAID, такие огромные, а это колоссальное количество денег, они могли быть направлены на что?... Они могли финансировать террористические акты и нанимать тех же представителей третьих стран, которые за эти деньги могли отправиться куда-то и организовать подрывы, расстрелы или любые другие формы террористической деятельности", - предположил посол.
Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, заявил Сакс
8 марта, 23:03
Также, по его мнению, эти средства могли тратиться на закупку наркотиков для участников Майдана или на приобретение запрещенных вооружений
"То есть, по сути дела, через государственную структуру, через ее механизм, выделялся "черный нал", который использовался для преступных действий", - сказал посол.
Он отметил, что доказать это - дело следователей, когда у них будет возможность добраться до документов.
"Но сейчас это констатация. Констатация того, что через государственный механизм направлялись деньги на поддержание марионеточного режима, у которого были развязаны руки, который не отчитывался за миллиарды и миллиарды денег, которые направлялись на самые различные формы подавления, оказания военного сопротивления и прочего, и прочего. То есть вот они, подтверждения", - сказал Мирошник.
Здание Счетной палаты США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Счетная палата США выявила расхождения в бюджетной поддержке Украины
25 сентября, 16:29
По его словам, то, что сейчас организация USAID "стоит на паузе" - в значительной степени заслуга президента США Дональда Трампа.
"Он уже не мог совладать с этим механизмом, который до этого времени рулил на всей остальной планете, а тут он развернулся еще в США. И вдруг оказалось, что он под контролем другой политической партии, и она играет не в интересах даже Соединенных Штатов, а в интересах определенной политической силы внутри Соединенных Штатов", - сказал Мирошник.
По его мнению, какие-то "ошметки" этого механизма существуют и сейчас, но они перехвачены другими государствами, которые заинтересованы в продолжении работы созданных в свое время USAID сетей.
"Это такой циничный механизм, который говорит - "вам нельзя, а нам можно. Вот мы специально сделали эту организацию и будем делать так, как считаем нужным. Будем ставить марионеток, будем финансировать революции, будем финансировать боевиков, будем делать всё что хотим в нарушении существующих международных норм", - резюмировал посол.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Машина цветных революций сломалась
4 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСаманта ПауэрРодион МирошникАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала