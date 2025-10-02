В МИД прокомментировали слова Пауэр о финансировании Украины "черным налом"

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Слова экс-главы USAID (Агентства США по международному развитию) Саманты Пауэр о финансировании Украины "черным налом" подтвердили, что США создали механизм вмешательства во внутренние дела страны, для подрыва государства изнутри работала целая фабрика, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Бывшая руководительница USAID Пауэр в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сообщила, что США ежемесячно перечисляли Украине 1,5 миллиарда долларов наличными с 2022 года, сейчас деньги поступают при предоставлении отчетности.

"Это подтверждение того, что в свое время США создали механизм циничного не просто влияния, а попытки влазить во внутренние дела, что кардинальным образом влияет на существование самого государства, на его внутреннюю политику, и что кардинально противоречит основополагающим принципам - запрет на вмешательство во внутренний процесс. То есть это целая фабрика, которая работала на то, чтобы подорвать государство изнутри, поставить свою марионетку, направить туда деньги, которые могут быть использованы на самое запрещенное направление", - сказал Мирошник

По его словам, если деньги выделялись в таких колоссальных количествах, они могли быть направлены на финансирование запрещенных вооружений, с их помощью также могли финансировать террористические акты и нанимать наемников.

"Если деньги выделялись, как утверждает бывшая руководительница USAID, такие огромные, а это колоссальное количество денег, они могли быть направлены на что?... Они могли финансировать террористические акты и нанимать тех же представителей третьих стран, которые за эти деньги могли отправиться куда-то и организовать подрывы, расстрелы или любые другие формы террористической деятельности", - предположил посол.

Также, по его мнению, эти средства могли тратиться на закупку наркотиков для участников Майдана или на приобретение запрещенных вооружений

"То есть, по сути дела, через государственную структуру, через ее механизм, выделялся "черный нал", который использовался для преступных действий", - сказал посол.

Он отметил, что доказать это - дело следователей, когда у них будет возможность добраться до документов.

"Но сейчас это констатация. Констатация того, что через государственный механизм направлялись деньги на поддержание марионеточного режима, у которого были развязаны руки, который не отчитывался за миллиарды и миллиарды денег, которые направлялись на самые различные формы подавления, оказания военного сопротивления и прочего, и прочего. То есть вот они, подтверждения", - сказал Мирошник.

По его словам, то, что сейчас организация USAID "стоит на паузе" - в значительной степени заслуга президента США Дональда Трампа

"Он уже не мог совладать с этим механизмом, который до этого времени рулил на всей остальной планете, а тут он развернулся еще в США. И вдруг оказалось, что он под контролем другой политической партии, и она играет не в интересах даже Соединенных Штатов, а в интересах определенной политической силы внутри Соединенных Штатов", - сказал Мирошник.

По его мнению, какие-то "ошметки" этого механизма существуют и сейчас, но они перехвачены другими государствами, которые заинтересованы в продолжении работы созданных в свое время USAID сетей.