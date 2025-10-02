На Украине мужчина напал на двух сотрудников военкомата

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата в Кривом Роге на Украине, в результате двое военнослужащих оказались в больнице, один из них в тяжелом состоянии, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное".

По данным телеканала, у сотрудников военкомата возник конфликт при проверке документов у местного жителя, в результате которого мужчина напал на военнослужащих с ножом, после чего скрылся. О причинах конфликта не сообщается.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.