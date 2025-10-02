Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина напал на двух сотрудников военкомата
15:11 02.10.2025
На Украине мужчина напал на двух сотрудников военкомата
На Украине мужчина напал на двух сотрудников военкомата - РИА Новости, 02.10.2025
На Украине мужчина напал на двух сотрудников военкомата
Мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата в Кривом Роге на Украине, в результате двое военнослужащих оказались в больнице, один из них в тяжелом... РИА Новости, 02.10.2025
украина
кривой рог
в мире
украина
кривой рог
украина, кривой рог, в мире
Украина, Кривой Рог, В мире
На Украине мужчина напал на двух сотрудников военкомата

В Кривом Роге мужчина напал на сотрудников военкомата при проверке документов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата в Кривом Роге на Украине, в результате двое военнослужащих оказались в больнице, один из них в тяжелом состоянии, сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное".
Кривом Роге напали на двоих военнослужащих военкомата. Они находятся в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным телеканала, у сотрудников военкомата возник конфликт при проверке документов у местного жителя, в результате которого мужчина напал на военнослужащих с ножом, после чего скрылся. О причинах конфликта не сообщается.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
