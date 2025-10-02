Политолог оценил вероятность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не имеет достаточной решимости, чтобы поставить Украине ракеты Tomahawk и Barracuda, поскольку их применение будет невозможно без непосредственного участия специалистов из США, а у Белого дома нет решительности настолько вовлекаться в конфликт, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет дальностью около 800 километров, но решение об этом пока не принято.

По мнению Ярыгина, администрация Трампа не готова к поставкам ракет Tomahawk и Barracuda. Их невозможно применять без непосредственного американского участия, то есть поставки будут означать прямое включение американских специалистов в использование такого вооружения, добавил эксперт.

"Как мне представляется, и раньше не было в Соединенных Штатах такой решимости. И тем более сейчас. А сейчас, более того, такая решимость им не нужна. США, и Дональд Трамп лично, и его окружение, они не хотят такого глубокого вовлечения в конфликт с Россией", - отметил Ярыгин.

Собеседник агентства пояснил, что сообщения о возможных поставках ракет Украине - это продолжение вынужденной риторики, которую должны поддерживать Трамп и его администрация, чтобы находиться в периметре урегулирования конфликта в рамках поддержки Европы , не вовлекаясь в него напрямую.

"На данном этапе такого решения (о поставках Киеву Tomahawk и Barracuda - ред.) принятого еще нет. И это разговоры, обсуждения, которые дают европейцам понять, что Соединенные Штаты всё ещё с ними в периметре обеспечения европейской безопасности. Поэтому я бы сказал, что это только риторика", - рассказал Ярыгин.

Эксперт заключил, что если конкретные тезисы о формате подобных поставок не будут выдвинуты до января-февраля 2026 года, то эта европейская повестка уйдет на второй план, потому что в США начнётся борьба за промежуточные выборы в Конгресс, на которых внутренняя повестка доминирует над внешней, и любые риски, связанные с принятием внешнеполитических решений, минимизируются.