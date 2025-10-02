Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил вероятность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045857237.html
Политолог оценил вероятность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda
Политолог оценил вероятность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda - РИА Новости, 02.10.2025
Политолог оценил вероятность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda
Администрация президента США Дональда Трампа не имеет достаточной решимости, чтобы поставить Украине ракеты Tomahawk и Barracuda, поскольку их применение будет... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:24:00+03:00
2025-10-02T14:24:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959117647_0:69:3003:1758_1920x0_80_0_0_912fc6ba1004cc784fac5b641f9df6ef.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045808759.html
https://ria.ru/20251002/ukraine-2045769452.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959117647_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_0bcb212decce20d2b55ea848ce970a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, НАТО
Политолог оценил вероятность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda

Ярыгин: США не хватит решимости для поставок Киеву ракеты Tomahawk и Barracuda

© AP Photo / Ford WilliamsПуск ракеты Tomahawk
Пуск ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Ford Williams
Пуск ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не имеет достаточной решимости, чтобы поставить Украине ракеты Tomahawk и Barracuda, поскольку их применение будет невозможно без непосредственного участия специалистов из США, а у Белого дома нет решительности настолько вовлекаться в конфликт, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет дальностью около 800 километров, но решение об этом пока не принято.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков ответил на вопрос о передаче Tomahawk Киеву
Вчера, 11:43
По мнению Ярыгина, администрация Трампа не готова к поставкам ракет Tomahawk и Barracuda. Их невозможно применять без непосредственного американского участия, то есть поставки будут означать прямое включение американских специалистов в использование такого вооружения, добавил эксперт.
"Как мне представляется, и раньше не было в Соединенных Штатах такой решимости. И тем более сейчас. А сейчас, более того, такая решимость им не нужна. США, и Дональд Трамп лично, и его окружение, они не хотят такого глубокого вовлечения в конфликт с Россией", - отметил Ярыгин.
Собеседник агентства пояснил, что сообщения о возможных поставках ракет Украине - это продолжение вынужденной риторики, которую должны поддерживать Трамп и его администрация, чтобы находиться в периметре урегулирования конфликта в рамках поддержки Европы, не вовлекаясь в него напрямую.
"На данном этапе такого решения (о поставках Киеву Tomahawk и Barracuda - ред.) принятого еще нет. И это разговоры, обсуждения, которые дают европейцам понять, что Соединенные Штаты всё ещё с ними в периметре обеспечения европейской безопасности. Поэтому я бы сказал, что это только риторика", - рассказал Ярыгин.
Эксперт заключил, что если конкретные тезисы о формате подобных поставок не будут выдвинуты до января-февраля 2026 года, то эта европейская повестка уйдет на второй план, потому что в США начнётся борьба за промежуточные выборы в Конгресс, на которых внутренняя повестка доминирует над внешней, и любые риски, связанные с принятием внешнеполитических решений, минимизируются.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
Вчера, 07:26
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала