https://ria.ru/20251002/ukraina-2045850309.html
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России - РИА Новости, 02.10.2025
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России
Киев должен признать территориальные реалии и отказаться от движения в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:14:00+03:00
2025-10-02T14:14:00+03:00
2025-10-02T14:14:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251002/konflikt-2045794977.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, мария захарова, нато
В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова, НАТО
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России
Захарова призвала Киев признать территориальные реалии и отказаться от НАТО