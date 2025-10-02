Рейтинг@Mail.ru
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России - РИА Новости, 02.10.2025
14:14 02.10.2025
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России - РИА Новости, 02.10.2025
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России
Киев должен признать территориальные реалии и отказаться от движения в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 02.10.2025
в мире
киев
россия
украина
мария захарова
нато
киев
россия
украина
в мире, киев, россия, украина, мария захарова, нато
В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова, НАТО
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России

Захарова призвала Киев признать территориальные реалии и отказаться от НАТО

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Киев должен признать территориальные реалии и отказаться от движения в НАТО, чтобы закончить конфликт с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если в Киеве действительно хотят закончить конфликт, то они знают, что надо делать. Нужно признать современные территориальные реалии, вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО", - сказала она на брифинге для СМИ.
Неформальная встреча глав государств и правительств ЕС в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мерц набросился на Орбана из-за Украины во время саммита ЕС
