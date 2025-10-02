Рейтинг@Mail.ru
МИД не надеется, что в Киеве прислушаются к словам в защиту УПЦ
13:05 02.10.2025
МИД не надеется, что в Киеве прислушаются к словам в защиту УПЦ
МИД не надеется, что в Киеве прислушаются к словам в защиту УПЦ
в мире
украина
киев
москва
мария захарова
василий малюк
владимир зеленский
украинская православная церковь
украина
киев
москва
РИА Новости
2025
украина, киев, москва, мария захарова, василий малюк, владимир зеленский, украинская православная церковь
В мире, Украина, Киев, Москва, Мария Захарова, Василий Малюк, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, ООН
МИД не надеется, что в Киеве прислушаются к словам в защиту УПЦ

Захарова: Россия не думает, что Киев услышит слова в защиту УПЦ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Москва не надеется, что в Киеве прислушаются к словам в защиту Украинской православной церкви, потому что там "ведают, что творят", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Уже даже не надеемся, что слова многих людей в защиту УПЦ будут услышаны в Киеве. Почему? Да потому что он ведает, что творит. При этом преступный характер и бесперспективность попыток объявления вне закона старейшей стороне конфессии очевидна, очевидна уже всем", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В ООН обеспокоены гонениями на УПЦ
1 октября, 19:48
В среду УВКПЧ ООН опубликовало коммюнике, из которого следует, что эксперты подразделения обеспокоены гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ), что ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики на Украине. Также эксперты отметили, что попытки идеологически обосновать роспуск вероисповедальных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии или убеждений.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк 13 августа сообщил, что против священников в государстве заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября объявил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, заседание суда назначено на 30 октября.
УПЦ - самая большая община верующих на Украине и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими, в отличие от раскольнической ПЦУ, созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения ПЦУ - не апостольская церковь, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей. -0-
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Суд отложил заседание по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ
30 сентября, 12:31
 
В миреУкраинаКиевМоскваМария ЗахароваВасилий МалюкВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныООН
 
 
