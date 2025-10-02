https://ria.ru/20251002/ukraina-2045817188.html
ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр"
ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр" - РИА Новости, 02.10.2025
ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:08:00+03:00
2025-10-02T12:08:00+03:00
2025-10-02T12:11:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceedc0323af63b79cabb3254caeee83a.jpg
https://ria.ru/20251002/ft-2045776568.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_304eb6a1c7a0ca46d95b218c182c7c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр"