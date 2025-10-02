Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 02.10.2025 (обновлено: 12:11 02.10.2025)
ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр"
ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2025
ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр"

МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 35 военнослужащих в зоне действия "Днепр"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Малая Токмачка Запорожской области и Львово Херсонской области. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
