Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского министерства.МО отметило, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново и Шийковка в Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавило Минобороны.

