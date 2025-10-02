Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 02.10.2025 (обновлено: 12:13 02.10.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 02.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах... РИА Новости, 02.10.2025
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
кировск
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского министерства.МО отметило, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново и Шийковка в Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавило Минобороны.
вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Кировск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих в зоне действия группировки "Запад"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского министерства.
МО отметило, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново и Шийковка в Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавило Минобороны.
В НАТО придумали новый предлог для помощи Украине
