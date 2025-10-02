Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, о чем Украина хочет договориться с Еврокомиссией - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045790292.html
СМИ узнали, о чем Украина хочет договориться с Еврокомиссией
СМИ узнали, о чем Украина хочет договориться с Еврокомиссией - РИА Новости, 02.10.2025
СМИ узнали, о чем Украина хочет договориться с Еврокомиссией
Украина хочет договориться с Еврокомиссией, чтобы на нужды ВСУ можно было использовать 6 миллиардов евро, уже предоставленных Европой, сообщает агентство... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:21:00+03:00
2025-10-02T10:21:00+03:00
в мире
украина
европа
еврокомиссия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20251001/konflikt-2045706859.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, еврокомиссия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали, о чем Украина хочет договориться с Еврокомиссией

Киев хочет попросить у ЕК использовать переданные Европой деньги на нужды ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Украина хочет договориться с Еврокомиссией, чтобы на нужды ВСУ можно было использовать 6 миллиардов евро, уже предоставленных Европой, сообщает агентство РБК-Украина.
"На Украине хотят договориться с Еврокомиссией, чтобы на нужды войска можно было использовать 6 миллиардов евро, уже предоставленных по программе ERA Loans за счет российских активов. Это может стать прецедентом, поскольку до этого западные доноры были категоричны в вопросе финансирования ВСУ за счет их грантов или кредитов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
По данным агентства, для финансирования бюджета следующего года Украине также пока не хватает подтвержденных на Западе средств. Сейчас "вероятная дыра будет составлять более 18 миллиардов долларов".
Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели этого года. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем 7 миллиардов долларов.
Украина, имеющая значительный дефицит бюджета, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Вместе с тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка киевского режима будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Ставить условия будет Россия". В США рассказали, что надвигается на Запад
Вчера, 18:48
 
В миреУкраинаЕвропаЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала