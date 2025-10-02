СМИ узнали, о чем Украина хочет договориться с Еврокомиссией

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Украина хочет договориться с Еврокомиссией, чтобы на нужды ВСУ можно было использовать 6 миллиардов евро, уже предоставленных Европой, сообщает агентство РБК-Украина.

По данным агентства, для финансирования бюджета следующего года Украине также пока не хватает подтвержденных на Западе средств. Сейчас "вероятная дыра будет составлять более 18 миллиардов долларов".