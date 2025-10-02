Ганчев прокомментировал слова Трампа о шансах Киева отвоевать территории

БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украина не имеет шансов отвоевать потерянные территории, а заявление президента США Дональда Трампа о способности Киева сделать это похоже на насмешку, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".
"Если даже и учесть, что это (слова Трампа - ред.) было сказано всерьез, а не просто насмешка над киевским режимом, на что это очень похоже было, то, в принципе, наши войска уже имеют за эти годы специальной военной операции определенный опыт боевых столкновений и с украинскими, и с националистическими - самыми ярыми формированиями, и в том числе с западными наемниками. Поэтому, я думаю, шансов у них (ВСУ - ред.) немного, конечно", - сказал Ганчев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с главой киевского режима, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, в Кремле не слышали прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта.
