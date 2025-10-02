Рейтинг@Mail.ru
Ганчев прокомментировал слова Трампа о шансах Киева отвоевать территории - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045768144.html
Ганчев прокомментировал слова Трампа о шансах Киева отвоевать территории
Ганчев прокомментировал слова Трампа о шансах Киева отвоевать территории - РИА Новости, 02.10.2025
Ганчев прокомментировал слова Трампа о шансах Киева отвоевать территории
Украина не имеет шансов отвоевать потерянные территории, а заявление президента США Дональда Трампа о способности Киева сделать это похоже на насмешку, заявил... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T06:50:00+03:00
2025-10-02T06:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
виталий ганчев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044641697_0:0:3000:1864_1920x0_80_0_0_b29689503ac4aaa561cec554585fa8e8.jpg
https://ria.ru/20251001/tramp-2045568698.html
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
украина
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044640072_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_6fb70f0f6d135d3325dddc759cc60ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, виталий ганчев, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Евросоюз, Киев
Ганчев прокомментировал слова Трампа о шансах Киева отвоевать территории

Ганчев: Шансов отвоевать территории у Киева нет, слова Трампа похожи на насмешку

© AP Photo / Angelina KatsanisПрезидент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Angelina Katsanis
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украина не имеет шансов отвоевать потерянные территории, а заявление президента США Дональда Трампа о способности Киева сделать это похоже на насмешку, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Дал пощечину": на Западе раскрыли смысл заявления Трампа об Украине
Вчера, 10:13
"Если даже и учесть, что это (слова Трампа - ред.) было сказано всерьез, а не просто насмешка над киевским режимом, на что это очень похоже было, то, в принципе, наши войска уже имеют за эти годы специальной военной операции определенный опыт боевых столкновений и с украинскими, и с националистическими - самыми ярыми формированиями, и в том числе с западными наемниками. Поэтому, я думаю, шансов у них (ВСУ - ред.) немного, конечно", - сказал Ганчев.
Он добавил, что несмотря на продолжение западной помощи Украине победа в СВО в любом случае будет за Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с главой киевского режима, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, в Кремле не слышали прямых заявлений Трампа об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украину привели на убой
25 сентября 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВиталий ГанчевВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООНЕвросоюзКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала