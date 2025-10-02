Ганчев прокомментировал слова Трампа о шансах Киева отвоевать территории

БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украина не имеет шансов отвоевать потерянные территории, а заявление президента США Дональда Трампа о способности Киева сделать это похоже на насмешку, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.