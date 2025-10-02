СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области

БЕЛГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, что ее пытались завербовать сотрудники СБУ, угрожая расправой над ее отцом: около полутора часов они демонстрировали ей по видео-звонку его избиения и требовали отдать свой аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники.

Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов, после чего ее отец Андрей Лаптев 1962 года рождения переехал в Харьков . Украинского гражданства он не имел.

"Двадцать седьмого июля этого года со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы. Они позвонили мне на WhatsApp и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram , на что я ответила отказом. Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана… Избивали трое, один держал камеру… около часа, может, даже полтора", - рассказала Быкова.

После, по словам девушки, с ней снова связались сотрудники СБУ , "но уже в письменной форме".

"Говорили, что, если я хочу, чтобы... жил мой отец, я должна в Шебекино ходить, смотреть, наблюдать, где находятся военные, живут ли они в городе", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что помимо этого сотрудники СБУ также угрожали ей расправой при помощи целенаправленной атаки по ее дому.