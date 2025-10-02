https://ria.ru/20251002/ukraina-2045765970.html
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области - РИА Новости, 02.10.2025
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области
Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, что ее пытались завербовать сотрудники СБУ, угрожая расправой над ее отцом: около полутора часов... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T06:03:00+03:00
2025-10-02T06:03:00+03:00
2025-10-02T06:04:00+03:00
БЕЛГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, что ее пытались завербовать сотрудники СБУ, угрожая расправой над ее отцом: около полутора часов они демонстрировали ей по видео-звонку его избиения и требовали отдать свой аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники.
Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов, после чего ее отец Андрей Лаптев 1962 года рождения переехал в Харьков
. Украинского гражданства он не имел.
"Двадцать седьмого июля этого года со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы. Они позвонили мне на WhatsApp
и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram
, на что я ответила отказом. Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана… Избивали трое, один держал камеру… около часа, может, даже полтора", - рассказала Быкова.
После, по словам девушки, с ней снова связались сотрудники СБУ
, "но уже в письменной форме".
"Говорили, что, если я хочу, чтобы... жил мой отец, я должна в Шебекино
ходить, смотреть, наблюдать, где находятся военные, живут ли они в городе", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что помимо этого сотрудники СБУ также угрожали ей расправой при помощи целенаправленной атаки по ее дому.
Отец девушки умер 8 сентября. По ее словам, кремировать его ей не разрешили, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не дав при этом никаких подтверждающих документов.