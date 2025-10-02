Рейтинг@Mail.ru
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области - РИА Новости, 02.10.2025
06:03 02.10.2025
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области
Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, что ее пытались завербовать сотрудники СБУ, угрожая расправой над ее отцом: около полутора часов...
Дарья Буймова
СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области

СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области, показывая пытки отца

БЕЛГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, что ее пытались завербовать сотрудники СБУ, угрожая расправой над ее отцом: около полутора часов они демонстрировали ей по видео-звонку его избиения и требовали отдать свой аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники.
Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов, после чего ее отец Андрей Лаптев 1962 года рождения переехал в Харьков. Украинского гражданства он не имел.
"Двадцать седьмого июля этого года со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы. Они позвонили мне на WhatsApp и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом. Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана… Избивали трое, один держал камеру… около часа, может, даже полтора", - рассказала Быкова.
После, по словам девушки, с ней снова связались сотрудники СБУ, "но уже в письменной форме".
"Говорили, что, если я хочу, чтобы... жил мой отец, я должна в Шебекино ходить, смотреть, наблюдать, где находятся военные, живут ли они в городе", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что помимо этого сотрудники СБУ также угрожали ей расправой при помощи целенаправленной атаки по ее дому.
Отец девушки умер 8 сентября. По ее словам, кремировать его ей не разрешили, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не дав при этом никаких подтверждающих документов.
