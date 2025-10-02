Жительница Киевской области заявила, что хочет мира

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Жительница Киевской области рассказала в беседе с РИА Новости, что очень хочет мира и считает, что признание Украиной потери части территорий было бы лучше продолжения боевых действий.
"Я не знаю, как там будет, как там договорятся, что будет с территориями и перспективами, но если это реально нужно, чтобы у нас был мир, чтобы снова мои родственники, мои близкие все собрались вместе за одним столом, чтобы все вернулись и были вместе, как у нормальных людей... Чтобы из Германии вернулись, Польши, из Испании, у меня в Испании родная сестра. Я хочу сказать, что я просто за мир. Как там оно будет, решать не мне, но хочется скорее мира, конечно же, да", - сказала она, отвечая на вопрос об отношении к перспективе потери части территорий.
Собеседница агентства отметила, что вопрос территорий довольно сложный, но "лучше какой-то плохой мир, чем хорошая война".