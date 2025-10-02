Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 02.10.2025
Жительница Киевской области заявила, что хочет мира
Жительница Киевской области рассказала в беседе с РИА Новости, что очень хочет мира и считает, что признание Украиной потери части территорий было бы лучше...
2025-10-02T05:38:00+03:00
2025-10-02T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
испания
киевская область
украина
испания
киевская область
украина
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_4808580f59fa697ac06c864a5187b3f8.jpg
1920
1920
true
в мире, испания, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Киевская область, Украина
Жительница Киевской области хочет мира даже ценой потери территорий

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Жительница Киевской области рассказала в беседе с РИА Новости, что очень хочет мира и считает, что признание Украиной потери части территорий было бы лучше продолжения боевых действий.
"Я не знаю, как там будет, как там договорятся, что будет с территориями и перспективами, но если это реально нужно, чтобы у нас был мир, чтобы снова мои родственники, мои близкие все собрались вместе за одним столом, чтобы все вернулись и были вместе, как у нормальных людей... Чтобы из Германии вернулись, Польши, из Испании, у меня в Испании родная сестра. Я хочу сказать, что я просто за мир. Как там оно будет, решать не мне, но хочется скорее мира, конечно же, да", - сказала она, отвечая на вопрос об отношении к перспективе потери части территорий.
Собеседница агентства отметила, что вопрос территорий довольно сложный, но "лучше какой-то плохой мир, чем хорошая война".
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
