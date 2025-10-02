Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал об обмане ВСУ после переговоров на Аляске - РИА Новости, 02.10.2025
Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 02.10.2025 (обновлено: 05:37 02.10.2025)
Пленный рассказал об обмане ВСУ после переговоров на Аляске
Дарья Буймова
Пленный рассказал об обмане ВСУ после переговоров на Аляске

Бойцов ВСУ обманули с ротацией, пообещав перемирие после саммита на Аляске

Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Украинские военные несут противотанковые мины
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший военнослужащий 81-й бригады ВСУ, попавший в плен под Северском, рассказал РИА Новости, что украинское командование по рации обещало бойцам скорое перемирие и ротацию во время переговоров на Аляске президентов России и США в августе, это была уловка, чтобы затянуть время и отсрочить эвакуацию раненых, которую на самом деле проводить не планировали.
"Нам всё говорили, потерпите, будут переговоры (президентов России и США - ред.), будет затишье, (командиры по рации - ред.) нам давали как бы надежду. Будет переговоры, будет затишье, вас выведут, в первую очередь раненых", - сказал пленный.
Военнослужащий подтвердил, что информация о переговорах использовалась для того, чтобы дать бойцам надежду и отсрочить время ротации, под эти обещания подводилось логическое обоснование.
"После переговоров будет перемирие и количество российских БПЛА уменьшится, появится возможность сделать ротацию", - добавил он.
По его словам, несмотря на отсутствие интернета на позициях, украинские военные знали о слухах через соседние подразделения, у которых он имелся.
"У нас не было интернета, но на соседней точке он был, и мы из действий знали о переговорах, которые закончились обменом (пленными – ред.)", - отметил он.
По его мнению, командование сознательно тянуло время, в итоге все обещания оказались ложными и никакой ротации не произошло.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
