Пленный рассказал об обмане ВСУ после переговоров на Аляске

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший военнослужащий 81-й бригады ВСУ, попавший в плен под Северском, рассказал РИА Новости, что украинское командование по рации обещало бойцам скорое перемирие и ротацию во время переговоров на Аляске президентов России и США в августе, это была уловка, чтобы затянуть время и отсрочить эвакуацию раненых, которую на самом деле проводить не планировали.

"Нам всё говорили, потерпите, будут переговоры (президентов России США - ред.), будет затишье, (командиры по рации - ред.) нам давали как бы надежду. Будет переговоры, будет затишье, вас выведут, в первую очередь раненых", - сказал пленный.

Военнослужащий подтвердил, что информация о переговорах использовалась для того, чтобы дать бойцам надежду и отсрочить время ротации, под эти обещания подводилось логическое обоснование.

"После переговоров будет перемирие и количество российских БПЛА уменьшится, появится возможность сделать ротацию", - добавил он.

По его словам, несмотря на отсутствие интернета на позициях, украинские военные знали о слухах через соседние подразделения, у которых он имелся.

"У нас не было интернета, но на соседней точке он был, и мы из действий знали о переговорах, которые закончились обменом (пленными – ред.)", - отметил он.