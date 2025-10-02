Рейтинг@Mail.ru
"Печальная правда". На Западе рассказали о произошедшем с Украиной
04:30 02.10.2025 (обновлено: 05:40 02.10.2025)
"Печальная правда". На Западе рассказали о произошедшем с Украиной
"Печальная правда". На Западе рассказали о произошедшем с Украиной - РИА Новости, 02.10.2025
"Печальная правда". На Западе рассказали о произошедшем с Украиной
Несмотря на попытки Запада разработать для Киева план победы над Россией, положение Украины на поле боя становится все хуже, такое мнение в статье для Unherd... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T04:30:00+03:00
2025-10-02T05:40:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дэвид петреус
дмитрий песков
беспилотники
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, дэвид петреус, дмитрий песков, беспилотники
В мире, Украина, Киев, Россия, Дэвид Петреус, Дмитрий Песков, Беспилотники
"Печальная правда". На Западе рассказали о произошедшем с Украиной

Unherd: никакое оружие не даст Украине преимущество над Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Несмотря на попытки Запада разработать для Киева план победы над Россией, положение Украины на поле боя становится все хуже, такое мнение в статье для Unherd выразила обозреватель Дженнифер Кавана, комментируя предложения американского генерала Дэвида Петреуса.
Ранее в интервью газете The Telegraph военный заявил о том, что киевскому режиму нужно предоставить больше беспилотников и дальнобойных систем вооружения, чтобы Украина якобы могла перехватить инициативу в конфликте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
Вчера, 08:00
"В конечном счете, однако, решение Петреусом проблем Украины будет не более эффективным, чем предыдущие рекомендации, оставляя Киев в еще худшем положении, чем сейчас", — говорится в публикации.
Эксперт подчеркнул, что Украина серьезно проигрывает России по всем параметрам, включая материально-техническую и производственную базы. По его словам, Постсоветская республика не сможет получить технологическое преимущество над Москвой, какие бы виды вооружения она не получила.
"Печальная правда заключается в том, что позиция Украины на поле боя становится все более тяжелой. Нет ни одного оружия или набора оружия, которые могли бы изменить позицию Украины, несмотря на то, что утверждает Петреус. Ни одно оружие не может переломить ситуацию", — резюмировала Кавана.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Украине ракет "Томагавк", подчеркнул, что нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
Вчера, 16:32
 
В миреУкраинаКиевРоссияДэвид ПетреусДмитрий ПесковБеспилотники
 
 
