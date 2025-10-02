МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Несмотря на попытки Запада разработать для Киева план победы над Россией, положение Украины на поле боя становится все хуже, такое мнение в статье для Unherd выразила обозреватель Дженнифер Кавана, комментируя предложения американского генерала Дэвида Петреуса.
Ранее в интервью газете The Telegraph военный заявил о том, что киевскому режиму нужно предоставить больше беспилотников и дальнобойных систем вооружения, чтобы Украина якобы могла перехватить инициативу в конфликте.
"Печальная правда заключается в том, что позиция Украины на поле боя становится все более тяжелой. Нет ни одного оружия или набора оружия, которые могли бы изменить позицию Украины, несмотря на то, что утверждает Петреус. Ни одно оружие не может переломить ситуацию", — резюмировала Кавана.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Украине ракет "Томагавк", подчеркнул, что нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева.