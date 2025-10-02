Рейтинг@Mail.ru
ВСУ запретили журналистам говорить о нехватке средств ПВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 02.10.2025
ВСУ запретили журналистам говорить о нехватке средств ПВО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетранспортере
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетранспортере. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВСУ запрещают журналистам говорить о нехватке средств противовоздушной обороны, выяснило РИА Новости.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось руководство ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В документе из 22 страниц подробно излагается, что представителям украинской прессы публиковать можно, а чего нельзя.
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
Вчера, 19:34
"Не стоит говорить, что нет средств противовоздушной обороны на конкретном участке фронта, и указывать географические данные", - говорится в документе в разделе "Что нельзя писать и говорить публично".
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
