Рейтинг@Mail.ru
Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице Украины - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:27 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045751674.html
Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице Украины
Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице Украины - РИА Новости, 02.10.2025
Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице Украины
Жительница Киевской области сообщила РИА Новости, что испытывает дискомфорт от присутствия большого числа иностранцев в столице Украины. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T01:27:00+03:00
2025-10-02T01:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/54/1527485456_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_80a4d149cc3a7ac7c74d0bbe60b0ab0a.jpg
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949113442.html
киевская область
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/54/1527485456_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95352510d9d5584747172f527762c5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Польша
Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице Украины

Жительница Киевской области испытывает дискомфорт от засилия иностранцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрохожий на площади Независимости в Киеве
Прохожий на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Жительница Киевской области сообщила РИА Новости, что испытывает дискомфорт от присутствия большого числа иностранцев в столице Украины.
"Я привыкла уже к иностранцам, могу честно вам сказать. Я знаю английский язык и много работала в Польше... Я уже привыкла к тому количеству людей, к иностранцам, но всё равно дискомфорт какой-то. Я могу сказать, что всё меньше вижу обычных украинцев, ну, таких как я... Мне от этого жутковато. Это в моём родном Киеве, это мой родной город, и такое происходит, мне правда очень тревожно от этого", - сказала собеседница агентства.
Французский наемник на Украине - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Наемник из Франции рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать на Украину
29 мая 2024, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала