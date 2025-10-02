https://ria.ru/20251002/ukraina-2045751674.html
Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице Украины
Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице Украины - РИА Новости, 02.10.2025
Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице Украины
Жительница Киевской области сообщила РИА Новости, что испытывает дискомфорт от присутствия большого числа иностранцев в столице Украины. РИА Новости, 02.10.2025
Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице Украины
Жительница Киевской области испытывает дискомфорт от засилия иностранцев