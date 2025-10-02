В Конотопе прогремели взрывы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Взрывы прогремели в Конотопе Сумской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
"Конотоп, Сумская область — взрывы", — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас в Сумской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены также звучат в Киеве и частях Киевской и Черниговской областей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
