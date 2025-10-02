Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 ищут варианты решения финансовых потребностей Украины - РИА Новости, 02.10.2025
00:30 02.10.2025 (обновлено: 00:36 02.10.2025)
Страны G7 ищут варианты решения финансовых потребностей Украины
Страны G7 ищут варианты решения финансовых потребностей Украины - РИА Новости, 02.10.2025
Страны G7 ищут варианты решения финансовых потребностей Украины
Страны "Большой семерки" (G7) разрабатывают широкий спектр вариантов решения финансовых потребностей Украины, включая использование замороженных российских... РИА Новости, 02.10.2025
Страны G7 ищут варианты решения финансовых потребностей Украины

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) разрабатывают широкий спектр вариантов решения финансовых потребностей Украины, включая использование замороженных российских активов, говорится в совместном заявлении министров финансов объединения по итогам прошедшей встречи в виртуальном формате.
"Мы разрабатываем широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины… среди прочего, эти меры включают скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России", - указано в сообщении.
Также подчеркивается, что действия G7 будут соответствовать правовым нормам стран "Большой семерки".
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Министры финансов G7 договорились усилить давление на Россию
