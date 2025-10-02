Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли способ ускорить диагностику предракового состояния желудка - РИА Новости, 02.10.2025
11:45 02.10.2025
Ученые нашли способ ускорить диагностику предракового состояния желудка
Ученые нашли способ ускорить диагностику предракового состояния желудка

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские ученые усовершенствовали алгоритм искусственного интеллекта для диагностики предракового состояния желудка, в будущем разработка может стать дополнительным инструментом для медицинских специалистов, сообщила пресс-служба Сеченовского университета.
"Команда "МедТех ИИ" (совместного предприятие "Билайна" и Сеченовского университета) усовершенствовала алгоритм искусственного интеллекта для диагностики атрофического гастрита - предракового состояния желудка. Точность модели после дообучения на расширенном датасете достигла 96%", - рассказал вуз журналистам.
Маммография в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ученый развеял мифы о диагностике рака груди
Вчера, 07:00
Учебное заведение добавило, что атрофический гастрит - это распространенное заболевание, требующее сложного и трудоемкого анализа тканей под микроскопом. По данным университета, им страдают около 90 миллионов человек в мире и более 680 тысяч в России. Поздняя или неверная диагностика осложняет дальнейшее лечение пациента, невыявленный и невылеченный вовремя гастрит может трансформироваться в рак, подчеркнула пресс-служба.
"Новая система на базе компьютерного зрения автоматически анализирует цифровые срезы тканей, определяет железы, лимфоциты и бокаловидные клетки, выделяет железы с кишечной метаплазией и вычисляет процент поражения по международной системе OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia), которая используется в клинической практике для определения тяжести кишечной метаплазии и риска развития рака желудка", - уточнил вуз.
Планируется, что в будущем разработка станет дополнительным инструментом для медицинских специалистов, объяснило учебное заведение.
"В планах команд - продолжить развитие модели с использованием расширенного датасета, развернуть модель для тестирования практикующими врачами-гастроэнтерологами Сеченовского университета и запустить процесс регистрации в качестве медицинского изделия", - заключил университет.
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Ученые разработали способ снизить побочные эффекты лечения рака
29 сентября, 07:00
 
