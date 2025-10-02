Ученые нашли способ ускорить диагностику предракового состояния желудка

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российские ученые усовершенствовали алгоритм искусственного интеллекта для диагностики предракового состояния желудка, в будущем разработка может стать дополнительным инструментом для медицинских специалистов, сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

"Команда "МедТех ИИ" (совместного предприятие " Билайна " и Сеченовского университета) усовершенствовала алгоритм искусственного интеллекта для диагностики атрофического гастрита - предракового состояния желудка. Точность модели после дообучения на расширенном датасете достигла 96%", - рассказал вуз журналистам.

Учебное заведение добавило, что атрофический гастрит - это распространенное заболевание, требующее сложного и трудоемкого анализа тканей под микроскопом. По данным университета, им страдают около 90 миллионов человек в мире и более 680 тысяч в России . Поздняя или неверная диагностика осложняет дальнейшее лечение пациента, невыявленный и невылеченный вовремя гастрит может трансформироваться в рак, подчеркнула пресс-служба.

"Новая система на базе компьютерного зрения автоматически анализирует цифровые срезы тканей, определяет железы, лимфоциты и бокаловидные клетки, выделяет железы с кишечной метаплазией и вычисляет процент поражения по международной системе OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia), которая используется в клинической практике для определения тяжести кишечной метаплазии и риска развития рака желудка", - уточнил вуз.

Планируется, что в будущем разработка станет дополнительным инструментом для медицинских специалистов, объяснило учебное заведение.