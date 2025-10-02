Противолодочные самолеты ТОФ отработали полеты с дозаправкой

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ Тихоокеанского флота провели тренировочные полеты с дозаправкой в воздухе на высоте 4-5 тысяч метров, сообщает ТОФ.
"Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации ТОФ провели тренировочные полеты по поддержанию натренированности при дозаправке топливом в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78М ВКС России. Подобные полёты являются одним из самых сложных видов лётной подготовки для экипажей и выполняются на высоте 4-5 тысяч метров при скорости самолётов 500-600 километров в час", - говорится в сообщении.
Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142 и позволяет действовать в районах, находящихся на большом удалении от мест базирования.
Тренировочные полёты проводились с аэродрома ТОФ Каменный Ручей в дневное и ночное время. Самолёты совершили пять вылетов и выполнили более 15 стыковок с самолётом-заправщиком с применением системы заправки типа "шланг-конус".
