Минпромторг прокомментировал включение УАЗа в список авто для такси

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Включение моделей отечественной марки УАЗ в список подходящих для закупок в такси не обязывает к его приобретению, выбирать марки и модели будут перевозчики, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

В среду Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lad a, УАЗ Sollers , Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, этот перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров локализации.

Включение в данный перечень моделей УАЗ вызвало у отрасли негативную реакцию. Так, исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская заявила РИА Новости, что УАЗ "Хантер" не создан для комфортной перевозки пассажиров.