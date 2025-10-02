Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг прокомментировал включение УАЗа в список авто для такси - РИА Новости, 02.10.2025
15:45 02.10.2025
Минпромторг прокомментировал включение УАЗа в список авто для такси
Минпромторг прокомментировал включение УАЗа в список авто для такси
2025
Минпромторг прокомментировал включение УАЗа в список авто для такси

Минпромторг: включение УАЗа в список авто для такси не обязывает к его покупке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Включение моделей отечественной марки УАЗ в список подходящих для закупок в такси не обязывает к его приобретению, выбирать марки и модели будут перевозчики, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
В среду Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, этот перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров локализации.
Включение в данный перечень моделей УАЗ вызвало у отрасли негативную реакцию. Так, исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская заявила РИА Новости, что УАЗ "Хантер" не создан для комфортной перевозки пассажиров.
"Автомобили под брендом УАЗ были включены в список на основании того, что модели подходят под требования. Решение о выборе марок и моделей в рамках списка находится на стороне компаний-перевозчиков", - объяснили в министерстве включение марки в перечень.
Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси
