Пропавшая в Красноярском крае семья должна быть жива, считает источник - РИА Новости, 02.10.2025
14:50 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/turpokhod-2045868455.html
Пропавшая в Красноярском крае семья должна быть жива, считает источник
Пропавшая в Красноярском крае семья должна быть жива, считает источник - РИА Новости, 02.10.2025
Пропавшая в Красноярском крае семья должна быть жива, считает источник
Пропавшая во время турпохода в Красноярском крае семья была подготовлена к походу, они шли в лес на несколько дней, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:50:00+03:00
2025-10-02T14:50:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045791769_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5247d599fd6b3f52fdeb53dccd847b6.jpg
https://ria.ru/20251002/semya-2045828710.html
красноярский край
россия
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавшая в Красноярском крае семья должна быть жива, считает источник

Источник: пропавшая в турпоходе в Красноярском крае семья должна быть жива

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМестность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода
Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Пропавшая во время турпохода в Красноярском крае семья была подготовлена к походу, они шли в лес на несколько дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября, и до настоящего времени на связь не выходила. Взрослые имеют опыт туризма, отмечали в полиции.
"Есть точные данные, что они ушли в поход на несколько дней. К нему они готовились, поэтому есть все предположения, что они должны быть живы", - сказал собеседник.
Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. Как сообщали в ведомстве, на место пропажи выехали следователи.
В поисках участвуют 70 человек, в том числе сотрудники полиции, спасатели краевого учреждения "Спасатель", волонтеры и местные жители. Также привлечен вертолет, уточняли в полицейском главке. В ГУ МЧС по краю сообщали РИА Новости, что пропавшая семья не регистрировала свой маршрут.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Появились подробности после исчезновения семьи из Красноярска
Вчера, 12:51
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
