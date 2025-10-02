Пропавшая в Красноярском крае семья должна быть жива, считает источник

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Пропавшая во время турпохода в Красноярском крае семья была подготовлена к походу, они шли в лес на несколько дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

"Есть точные данные, что они ушли в поход на несколько дней. К нему они готовились, поэтому есть все предположения, что они должны быть живы", - сказал собеседник.