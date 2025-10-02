Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска

Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска

Пропавшая в походе в Красноярском крае семья не регистрировала маршрут

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Пропавшие в турпоходе в окрестностях поселка Кутурчин Красноярского края двое взрослых и пятилетняя девочка не регистрировали свой маршрут, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Нет, семья не была зарегистрирована", - сказал собеседник.

Также в ГУ МЧС по краю уточнили, что, как правило, свои маршруты регистрируют организованные тургруппы, в то время как те, кто отправляется в однодневные походы, не обязаны это делать.

Ранее в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября, и до настоящего времени на связь не выходила. Региональный главе СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Как сообщали в ведомстве, на место пропажи выехали следователи.