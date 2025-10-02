Рейтинг@Mail.ru
Пропавшая в походе в Красноярском крае семья не регистрировала маршрут - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 02.10.2025 (обновлено: 13:43 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/turpokhod-2045825178.html
Пропавшая в походе в Красноярском крае семья не регистрировала маршрут
Пропавшая в походе в Красноярском крае семья не регистрировала маршрут - РИА Новости, 02.10.2025
Пропавшая в походе в Красноярском крае семья не регистрировала маршрут
Пропавшие в турпоходе в окрестностях поселка Кутурчин Красноярского края двое взрослых и пятилетняя девочка не регистрировали свой маршрут, сообщили РИА Новости РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:40:00+03:00
2025-10-02T13:43:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045804265_2:101:1547:970_1920x0_80_0_0_055cd50e9cb874954584d8f3faa84185.jpg
https://rsport.ria.ru/20250827/svechnikov-2037812528.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045804265_95:0:1524:1072_1920x0_80_0_0_3e08ce9c3664a2c522dbae023c6daf9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшая в походе в Красноярском крае семья не регистрировала маршрут

В Красноярском крае полиция и волонтеры ищут семью туристов с ребенком

© МВД 24/TelegramПоиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© МВД 24/Telegram
Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Пропавшие в турпоходе в окрестностях поселка Кутурчин Красноярского края двое взрослых и пятилетняя девочка не регистрировали свой маршрут, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"Нет, семья не была зарегистрирована", - сказал собеседник.
Также в ГУ МЧС по краю уточнили, что, как правило, свои маршруты регистрируют организованные тургруппы, в то время как те, кто отправляется в однодневные походы, не обязаны это делать.
Ранее в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября, и до настоящего времени на связь не выходила. Региональный главе СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Как сообщали в ведомстве, на место пропажи выехали следователи.
В поисках участвуют 70 человек, в том числе сотрудники полиции, спасатели краевого учреждения "Спасатель", волонтеры и местные жители. Также привлечен вертолет, уточняли в полицейском главке.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Турецкая полиция начала расследование после пропажи россиянина в Босфоре
27 августа, 11:17
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала