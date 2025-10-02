https://ria.ru/20251002/turisty-2045804501.html
Пропавшая в походе семья из Красноярска имеет опыт туризма, заявили в МВД
Пропавшая в походе семья из Красноярска имеет опыт туризма, заявили в МВД - РИА Новости, 02.10.2025
Пропавшая в походе семья из Красноярска имеет опыт туризма, заявили в МВД
Пропавшие во время турпохода в Красноярском крае двое взрослых с ребенком имеют опыт туризма, сообщили в краевом главке МВД. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:27:00+03:00
2025-10-02T11:27:00+03:00
2025-10-02T11:27:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045791791_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_35363671378608881f7a6a17fab62b12.jpg
https://rsport.ria.ru/20250827/svechnikov-2037812528.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045791791_130:0:1151:766_1920x0_80_0_0_8dbbf98c93ba79d724c954ead55bb72b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшая в походе семья из Красноярска имеет опыт туризма, заявили в МВД
МВД: пропавшая во время турпохода семья из Красноярска имеет опыт туризма