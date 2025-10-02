Пропавшая в походе семья из Красноярска имеет опыт туризма, заявили в МВД

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Пропавшие во время турпохода в Красноярском крае двое взрослых с ребенком имеют опыт туризма, сообщили в краевом главке МВД.

"Имеются очевидцы, которые наблюдали, как семья с большими туристическим рюкзаками начинала маршрут к горе Буратинка. Известно, что взрослые имеют опыт туризма", - говорится в сообщении.