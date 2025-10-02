https://ria.ru/20251002/trevoga-2045832843.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и трех областях на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.10.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и трех областях на севере Украины