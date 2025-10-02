https://ria.ru/20251002/trevoga-2045750842.html
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.10.2025
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.10.2025
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
В Тамбовской области объявили угрозу атаки БПЛА