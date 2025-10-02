Эксперт оценил шансы одобрения Трампом поставок Киеву ракет Tomahawk

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Шансы, что президент США Дональд Трамп действительно одобрит поставки Киеву ракет Tomahawk, крайне невысоки, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон Вандергрифф.

"Вероятность того, что президент Трамп одобрит поставки ракет Tomahawk и Barracuda Киеву, крайне мала - от силы 10–20%... Предоставление такого современного наступательного оружия подорвет его стратегию навязывания переговоров без более глубокого (военного - ред.) вовлечения США", - заявил Вандергрифф, сейчас работающий писателем и преподавателем по военному руководству.