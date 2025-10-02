https://ria.ru/20251002/tramp-2046044932.html
Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине будет решен
Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине будет решен
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что конфликт на Украине будет решен "так или иначе". РИА Новости, 02.10.2025
Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине будет решен
