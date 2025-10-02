https://ria.ru/20251002/tramp-2046019355.html
Трамп защищает национальные интересы своей страны, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп защищает национальные интересы своей страны так, как он их определяет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин: Трамп защищает свои интересы так, как он их определяет