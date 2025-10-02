Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме заявили о желании Трампа положить конец конфликту на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/tramp-2045943159.html
В Белом доме заявили о желании Трампа положить конец конфликту на Украине
В Белом доме заявили о желании Трампа положить конец конфликту на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
В Белом доме заявили о желании Трампа положить конец конфликту на Украине
Американский президент Дональд Трамп стремится положить конец конфликту на Украине, но если две стороны не заинтересованы в мире, то США продолжат продавать... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:18:00+03:00
2025-10-02T18:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20250602/tramp-2020554778.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, сша, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
В Белом доме заявили о желании Трампа положить конец конфликту на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп хочет прекратить конфликт на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп стремится положить конец конфликту на Украине, но если две стороны не заинтересованы в мире, то США продолжат продавать оружие НАТО для дальнейших поставок Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он (Трамп - ред.) ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне. Но он также заявил, что если обе стороны не будут настроены серьёзно прекратить войну, Соединённые Штаты Америки продолжат продавать оружие НАТО, и НАТО сможет использовать это оружие по своему усмотрению", - сообщила она журналистам в Белом доме, комментируя военную поддержку Киева.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Белом доме рассказали о реакции Трампа на удары по российским аэродромам
2 июня, 21:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала