В Белом доме заявили о желании Трампа положить конец конфликту на Украине
В Белом доме заявили о желании Трампа положить конец конфликту на Украине
Американский президент Дональд Трамп стремится положить конец конфликту на Украине, но если две стороны не заинтересованы в мире, то США продолжат продавать... РИА Новости, 02.10.2025
В Белом доме заявили о желании Трампа положить конец конфликту на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп хочет прекратить конфликт на Украине