https://ria.ru/20251002/tramp-2045939622.html
В Кремле заявили о важности усилий Трампа по урегулированию на Украине
В Кремле заявили о важности усилий Трампа по урегулированию на Украине
Усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине важны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:06:00+03:00
2025-10-02T18:06:00+03:00
2025-10-02T18:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_faa6185dbbffd191b009ef9ec8bfd8c0.jpg
https://ria.ru/20250930/ukraina-2045155530.html
