В Кремле заявили о важности усилий Трампа по урегулированию на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 02.10.2025 (обновлено: 18:33 02.10.2025)
В Кремле заявили о важности усилий Трампа по урегулированию на Украине
В Кремле заявили о важности усилий Трампа по урегулированию на Украине
Усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине важны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
В Кремле заявили о важности усилий Трампа по урегулированию на Украине

Песков: усилия Трампа для урегулирования ситуации на Украине важны

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Усилия президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации на Украине важны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Усилия президента США для урегулирования ситуации на Украине важны", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
