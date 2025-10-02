Спикер палаты представителей заявил о праве Трампа уволить тысячи людей

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у президента Дональда Трампа есть "законные полномочия" уволить тысячи федеральных служащих на фоне продолжающегося шатдауна.
"Да, у него есть такие полномочия", – сказал Джонсон в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о праве президента на массовое увольнение.
Он отметил, что накануне провёл телефонную конференцию с Трампом, в которой участвовали все республиканцы Палаты представителей. По словам Джонсона, президент подчеркнул, что "не получает удовольствия" от сложившейся ситуации, но из-за текущих обстоятельств Белому дому предстоит определить, какие программы и сотрудники в условиях шатдауна "являются жизненно необходимыми".
Говоря о позиции в переговорах с демократами, Джонсон добавил, что у него "буквально нет предмета для обсуждения", поэтому он не ведёт переговоров с лидерами демократов в Конгрессе Чаком Шумером и Хакимом Джеффрисом.
