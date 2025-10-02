Рейтинг@Mail.ru
Спикер палаты представителей заявил о праве Трампа уволить тысячи людей - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/tramp-2045933425.html
Спикер палаты представителей заявил о праве Трампа уволить тысячи людей
Спикер палаты представителей заявил о праве Трампа уволить тысячи людей - РИА Новости, 02.10.2025
Спикер палаты представителей заявил о праве Трампа уволить тысячи людей
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у президента Дональда Трампа есть "законные полномочия" уволить тысячи федеральных служащих на фоне... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:49:00+03:00
2025-10-02T17:49:00+03:00
в мире
сша
майк джонсон
дональд трамп
чак шумер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045570937.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп, чак шумер
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Чак Шумер
Спикер палаты представителей заявил о праве Трампа уволить тысячи людей

Спикер Джонсон: Трамп может уволить тысячи чиновников из-за шатдауна

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у президента Дональда Трампа есть "законные полномочия" уволить тысячи федеральных служащих на фоне продолжающегося шатдауна.
"Да, у него есть такие полномочия", – сказал Джонсон в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о праве президента на массовое увольнение.
Он отметил, что накануне провёл телефонную конференцию с Трампом, в которой участвовали все республиканцы Палаты представителей. По словам Джонсона, президент подчеркнул, что "не получает удовольствия" от сложившейся ситуации, но из-за текущих обстоятельств Белому дому предстоит определить, какие программы и сотрудники в условиях шатдауна "являются жизненно необходимыми".
Говоря о позиции в переговорах с демократами, Джонсон добавил, что у него "буквально нет предмета для обсуждения", поэтому он не ведёт переговоров с лидерами демократов в Конгрессе Чаком Шумером и Хакимом Джеффрисом.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
 
В миреСШАМайк ДжонсонДональд ТрампЧак Шумер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала