Трамп может сократить финансирование ведомств, контролируемых демократами

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг намерен провести встречу с директором Административно-бюджетного управления Расселом Воутом для обсуждения сокращения финансирования федеральных ведомств, находящихся под контролем демократов.