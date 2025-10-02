Трамп может сократить финансирование ведомств, контролируемых демократами

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг намерен провести встречу с директором Административно-бюджетного управления Расселом Воутом для обсуждения сокращения финансирования федеральных ведомств, находящихся под контролем демократов.
"Сегодня у меня встреча с Рассом Воутом, известным по проекту Project 2025, чтобы определить, какие из многочисленных ведомств демократов, большинство из которых являются результатом политического обмана, он рекомендует сократить и будут ли эти сокращения временными или постоянными", – написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Президент подчеркнул, что считает такую возможность "неожиданной".
"Я не могу поверить, что радикально настроенные леваки-демократы дали мне эту беспрецедентную возможность. Может быть, это их способ тихо и быстро сделать Америку снова великой!" – отметил он.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом Конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.