02.10.2025
15:04 02.10.2025
Демократы хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам, заявил Трамп
Демократы хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна заявил, что демократы хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам и открыть границы, в этом случае в США... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:04:00+03:00
2025-10-02T15:04:00+03:00
Новости
Демократы хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам, заявил Трамп

Трамп: демократы хотят отдать деньги на медпомощь нелегалам и открыть границы

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна заявил, что демократы хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам и открыть границы, в этом случае в США "приедут все".
"Демократы хотят отдать ваши деньги за медицинское обслуживание нелегальным иностранцам и открыть наши границы для преступников со всего мира. Это смертельная комбинация, потому что приедут все", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день
