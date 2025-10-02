Премьер Албании пошутил с Макроном над ошибкой Трампа

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене пошутил на тему недавней оговорки президента США Дональда Трампа, перепутавшего Армению и Албанию, передает азербайджанское информационное агентство АПА.