Премьер Албании пошутил с Макроном над ошибкой Трампа

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене пошутил на тему недавней оговорки президента США Дональда Трампа, перепутавшего Армению и Албанию, передает азербайджанское информационное агентство АПА.
В сентябре Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что завершил войну между Азербайджаном и Албанией.
"Рама пошутил над президентом США Дональдом Трампом, ошибочно упомянувшим "албано-азербайджанский конфликт" вместо обсуждения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном... Отметив ошибку Трампа, Рама в шутку сказал Макрону, что ему следует поздравить и Азербайджан, и Албанию", - пишет агентство.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
