Рейтинг@Mail.ru
Премьер Албании пошутил с Макроном над ошибкой Трампа - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/tramp-2045842871.html
Премьер Албании пошутил с Макроном над ошибкой Трампа
Премьер Албании пошутил с Макроном над ошибкой Трампа - РИА Новости, 02.10.2025
Премьер Албании пошутил с Макроном над ошибкой Трампа
Премьер-министр Албании Эди Рама в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене пошутил на РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:01:00+03:00
2025-10-02T14:01:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
албания
дональд трамп
эди рама
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017626321_0:111:3069:1837_1920x0_80_0_0_91270dda443cdab3a1355c3972efd8be.jpg
https://ria.ru/20250918/pashinyan-2042679044.html
азербайджан
армения
албания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017626321_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_cd9fb56d6ec8fb483f962fb19b01d3a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, албания, дональд трамп, эди рама, эммануэль макрон
В мире, Азербайджан, Армения, Албания, Дональд Трамп, Эди Рама, Эммануэль Макрон
Премьер Албании пошутил с Макроном над ошибкой Трампа

Рама пошутил над оговоркой Трампа, перепутавшим Албанию и Армению

© AP Photo / Vlasov SulajЭммануэль Макрон и Эди Рама
Эммануэль Макрон и Эди Рама - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Vlasov Sulaj
Эммануэль Макрон и Эди Рама. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене пошутил на тему недавней оговорки президента США Дональда Трампа, перепутавшего Армению и Албанию, передает азербайджанское информационное агентство АПА.
В сентябре Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что завершил войну между Азербайджаном и Албанией.
"Рама пошутил над президентом США Дональдом Трампом, ошибочно упомянувшим "албано-азербайджанский конфликт" вместо обсуждения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном... Отметив ошибку Трампа, Рама в шутку сказал Макрону, что ему следует поздравить и Азербайджан, и Албанию", - пишет агентство.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Пашинян оправдал оговорку Трампа, перепутавшего Армению с Албанией
18 сентября, 13:09
 
В миреАзербайджанАрменияАлбанияДональд ТрампЭди РамаЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала