Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу в четверг в 18.00 мск проведут закрытый разведывательный брифинг на необъявленную тему, следует из расписания главы Белого дома.
"В 11.00 (18.00 мск) президент получает свой брифинг разведки", - указано в графике Трампа.
Тема брифинга не раскрывается, он будет проходить в Овальном кабинете в закрытом от прессы формате.
Ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трамп подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с предоставлением разведданных для ударов вглубь территории России по объектам энергетической инфраструктуры РФ. Отмечалось также, что официальные лица в США просят союзников по НАТО предоставить Украине схожую поддержку. Кроме того, по данным издания, США рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет с дальностью около 800 километров, но решение об этом пока не принято.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.