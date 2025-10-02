Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу в четверг в 18.00 мск проведут закрытый разведывательный брифинг на необъявленную тему, следует из расписания главы Белого дома.

Тема брифинга не раскрывается, он будет проходить в Овальном кабинете в закрытом от прессы формате.