Ультиматум Трампа: все готовы согласиться, никто не готов выполнять

Разочаровавшись в возможностях урегулирования конфликта на Украине, Дональд Трамп сосредоточился на Ближнем Востоке, обнародовав "мирный план" по Газе. И тут же поставил ультиматум ХАМАС: у вас есть три-четыре дня на его принятие, а в случае отказа США "позволят Израилю сделать все, что нужно" — и палестинскую группировку ждет "очень печальный конец". Понятно, что ультиматумы Трампа порой имеют свойство растягиваться во времени, да и не ХАМАС после пережитого им за два последних года (хотя и до этого в течение нескольких десятилетий за его активом шла настоящая охота) бояться угрозы уничтожения. Однако в этот раз, пусть не сразу и с оговорками, ХАМАС, скорее всего, примет ультиматум, потому что выполнение плана Трампа нереально.

Да, нереально, хотя его уже поддержал не только Нетаньяху, но и ключевые мусульманские страны (начиная с Саудовской Аравии и заканчивая Индонезией ).

План предусматривает прекращение боевых действий израильской армией и даже частичный отвод войск, после чего в течение трех дней должны быть освобождены все оставшиеся в живых заложники и выданы тела погибших, в ответ на что Израиль освободит часть палестинских заключенных. ХАМАС должно будет сдать оружие и "согласиться на мирное сосуществование", после чего его члены будут амнистированы. Израильская армия отходит еще дальше, но по-прежнему остается в Газе. Начинается доставка в Газу гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры сектора, который переходит под управление "временного правительства, состоящего из технократического аполитичного палестинского комитета". Но этот орган займется только созданием условий для жизни палестинцев после двух лет ада, а сам будет находиться под надзором Совета мира — "международного переходного органа" во главе с Трампом и при участии в том числе бывшего британского премьера Блэра. Именно этот орган и будет управлять финансированием восстановления Газы, а самим палестинцам предписано подготовить "программу реформ", после чего им передадут управление сектором. Но без ХАМАС , которое должно согласиться не участвовать в управлении Газой "ни напрямую, ни косвенно, ни в какой-либо другой форме".

И самое главное: на территории сектора будут развернуты временные Международные стабилизационные силы (судя по всему, сформированные из военных стран третьего мира, включая мусульманские). И именно им израильская армия будет постепенно передавать контроль над Газой.

Таким образом, Израиль готов отказаться от контроля над Газой в пользу "международных" сил, которыми будут неофициально руководить американцы? Формально — да, а по сути Нетаньяху уже заявил, что израильская армия останется в большей части сектора. Потому что сроки передачи территории Израиль будет определять сам и всегда может найти повод затормозить, например, заявив, что его не устраивает то, как идет процесс разоружения ХАМАС.

Но ведь разоружение в принципе неприемлемо для ХАМАС до тех пор, пока Израиль не вывел войска из сектора? Да, и в движении уже заявили об этом, как и о том, что считают неприемлемым присутствие иностранных войск на территории Газы. Однако сейчас исламские страны давят на палестинское движение, заставляя его принять условия Трампа. Почему?

Потому что все видят в плане Трампа свое. И если для исламских стран важно просто остановить геноцид палестинцев, то Нетаньяху считает, что план дает ему возможность выйти из войны, которую нельзя выиграть. Точнее, даже не из войны, а из операции по уничтожению Газы, которую Израиль может вести еще несколько лет, которых у него, впрочем, уже нет. Еще немного — и Израиль будет официально заклеймен мировым сообществом как государство, устроившее геноцид, и никакая Америка не сможет это предотвратить. Нетаньяху готов выйти из Газы, передав ее под контроль англосаксов, которые подтянут арабские деньги и инвестиции на ее восстановление. Никто не собирается передавать контроль над Газой самим палестинцам, потому что временный комитет может функционировать десятилетиями, а о создании независимой Палестины и речи не идет.

В предпоследнем пункте плана Трампа говорится о том, что "по мере продвижения процесса восстановления Газы и при добросовестном выполнении программ реформ палестинской администрации, возможно, наконец-то будут созданы условия для реального пути к самоопределению и государственности палестинцев". Нагромождение оговорок, позволяющее Нетаньяху хвалиться тем, что ни о каком создании палестинского государства в плане не говорится, а он категорически против этого.

То есть получается, что, убив и ранив каждого десятого из 2,5 миллиона жителей Газы, устроив остальным настоящий ад, Израиль просто затаскивает в сектор англосаксонско-арабский управляющий комитет, который теперь будет разоружать ХАМАС и отвечать за восстановление сознательно разрушенной инфраструктуры, одновременно гарантируя безопасность еврейскому государству? Да, так это видит Нетаньяху, который при этом уверен, что ничего этого не будет. Почему? Хотя бы потому, что он намерен продолжить ползучую аннексию на Западном берегу реки Иордан , то есть захват территории второй части будущего палестинского государства. Никакого запрета на это в плане Трампа нет — там говорится только о том, что Израиль не будет оккупировать и аннексировать Газу. Но он уже оккупирует ее, а сроки передачи территории "международным стабилизационным силам" будут определятся Израилем, и нет никаких сомнений, что полный вывод войск из Газы затянется на долгие годы.

То есть своими собственными действиями Израиль сорвет план, оставив англосаксов и арабов один на один с жителями Газы, которым нужно будет подобрать в качестве руководителей не существующих в природе "аполитичных" и не имеющих отношения к ХАМАС палестинцев. Израиль за 80 лет сделал все, чтобы максимально политизировать всех палестинцев, а ХАМАС сейчас является самой популярной палестинской силой не только в Газе, но и на Западном берегу Иордана. Отделить его от палестинцев невозможно, а "уничтожить ХАМАС" можно, только убив всех активных мужчин этого народа, но на это у Нетаньяху нет ни сил, ни времени.

Поэтому он надеется подключить к решению палестинского вопроса англосаксов, чтобы они взяли под контроль Газу, а он тем временем продолжил бы ползучую экспансию на Западном берегу, разрушая малейшие возможности для создания в будущем палестинского государства. Нетаньяху кажется, что тем самым он гарантирует Израилю безопасность и уверенность в будущем, хотя в реальности, лишая палестинцев надежды на создание своего государства рядом с Израилем, он оставляет им единственную возможность: требовать его создания вместо Израиля.