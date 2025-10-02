Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп встретится с Моди для обсуждения закупок российской нефти - РИА Новости, 02.10.2025
10:44 02.10.2025 (обновлено: 10:47 02.10.2025)
СМИ: Трамп встретится с Моди для обсуждения закупок российской нефти
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с премьером Индии Нарендрой Моди в Малайзии для обсуждения закупок российской нефти Индией, сообщает... РИА Новости, 02.10.2025
СМИ: Трамп встретится с Моди для обсуждения закупок российской нефти

Трамп встретится с Моди в Малайзии для обсуждения закупок российской нефти

© AP Photo / Alex BrandonПремьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с премьером Индии Нарендрой Моди в Малайзии для обсуждения закупок российской нефти Индией, сообщает журнал Nikkei Asia.
"Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отношения с которым у него были непростые в последние недели, по вопросу закупок российской нефти со стороны Нью-Дели", - пишет журнал.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
МИД Индии заявил о четкой позиции по закупке российской нефти
26 сентября, 15:05
 
