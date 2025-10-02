Рейтинг@Mail.ru
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/test-2045924904.html
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака - РИА Новости, 02.10.2025
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака
Компания "Онкодиаг" в рамках Moscow Startup Summit представила инновационный тест СА-62 для ранней диагностики рака, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:16:00+03:00
2025-10-02T17:16:00+03:00
москва
общество
здоровье
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826713740_0:84:3492:2048_1920x0_80_0_0_ba8ff560f07a5c52fd0977fc9dcca154.jpg
https://ria.ru/20251002/nauka-2045652246.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826713740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03ccd4045774a4cfa1267b4650bdcb89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, здоровье, здоровье - общество, россия
Москва, Общество, Здоровье, Здоровье - Общество, Россия
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака

На Moscow Startup Summit представили тест СА-62 для ранней диагностики рака

© Фото : FreepikУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Freepik
Ученые в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Компания "Онкодиаг" в рамках Moscow Startup Summit представила инновационный тест СА-62 для ранней диагностики рака, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Международная конференция по технологическому предпринимательству Moscow Startup Summit проходит в Москве в среду и четверг на территории умного города СберСити.
«
"На Moscow Startup Summit компания "Онкодиаг", являющаяся участником Московского инновационного кластера (МИК), представила уникальный тест СА-62. Это инновационное решение для раннего выявления онкологических заболеваний не имеет аналогов в мире", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там отметили, что технология позволяет диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях с высокой точностью, достигающей 90%, всего лишь на основе анализа крови. Благодаря этому она становится доступной, малоинвазивной и удобной для широкого применения в медицинских учреждениях. Технология помогает выявлять опухоли малых размеров, которые сложно обнаружить с помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии.
Маммография в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ученый развеял мифы о диагностике рака груди
Вчера, 07:00
 
МоскваОбществоЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала