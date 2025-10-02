https://ria.ru/20251002/test-2045924904.html
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака - РИА Новости, 02.10.2025
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака
Компания "Онкодиаг" в рамках Moscow Startup Summit представила инновационный тест СА-62 для ранней диагностики рака, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:16:00+03:00
2025-10-02T17:16:00+03:00
2025-10-02T17:16:00+03:00
москва
общество
здоровье
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826713740_0:84:3492:2048_1920x0_80_0_0_ba8ff560f07a5c52fd0977fc9dcca154.jpg
https://ria.ru/20251002/nauka-2045652246.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826713740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03ccd4045774a4cfa1267b4650bdcb89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье, здоровье - общество, россия
Москва, Общество, Здоровье, Здоровье - Общество, Россия
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака
На Moscow Startup Summit представили тест СА-62 для ранней диагностики рака
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Компания "Онкодиаг" в рамках Moscow Startup Summit представила инновационный тест СА-62 для ранней диагностики рака, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Международная конференция по технологическому предпринимательству Moscow Startup Summit проходит в Москве
в среду и четверг на территории умного города СберСити.
«
"На Moscow Startup Summit компания "Онкодиаг", являющаяся участником Московского инновационного кластера (МИК), представила уникальный тест СА-62. Это инновационное решение для раннего выявления онкологических заболеваний не имеет аналогов в мире", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там отметили, что технология позволяет диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях с высокой точностью, достигающей 90%, всего лишь на основе анализа крови. Благодаря этому она становится доступной, малоинвазивной и удобной для широкого применения в медицинских учреждениях. Технология помогает выявлять опухоли малых размеров, которые сложно обнаружить с помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии.