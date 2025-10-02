Требования по локализации такси не коснутся уже работающих машин

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Требования по локализации для автомобилей такси не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
"Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Также изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси. Они продолжат эксплуатироваться до конца срока", - пояснили в министерстве.
Минпромторг России в среду опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.