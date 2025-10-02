Рейтинг@Mail.ru
Требования по локализации такси не коснутся уже работающих машин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/taksi-2045895028.html
Требования по локализации такси не коснутся уже работающих машин
Требования по локализации такси не коснутся уже работающих машин - РИА Новости, 02.10.2025
Требования по локализации такси не коснутся уже работающих машин
Требования по локализации для автомобилей такси не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:45:00+03:00
2025-10-02T15:45:00+03:00
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143842/44/1438424452_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_eab250d4e9f83bceadbee47f1f2a8169.jpg
https://ria.ru/20251002/minpromtorg-2045859986.html
https://ria.ru/20251002/iznos-2045756693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143842/44/1438424452_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a8f65645550397f6d348a6cd7e0b1752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Требования по локализации такси не коснутся уже работающих машин

Минпромторг: требования по локализации такси не коснутся уже работающих машин

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкТакси на улице города
Такси на улице города - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Такси на улице города. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Требования по локализации для автомобилей такси не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
"Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Также изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси. Они продолжат эксплуатироваться до конца срока", - пояснили в министерстве.
Автомобили такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Минпромторг намерен расширить список авто, разрешенных для работы такси
Вчера, 14:34
Минпромторг России в среду опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
Ремонт автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Автоэксперт рассказал о “живучих” авто с пробегом 250 тысяч километров
Вчера, 03:05
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала