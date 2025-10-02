Требования по локализации такси не коснутся уже работающих машин

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Требования по локализации для автомобилей такси не будут распространяться на уже работающие машины и сервисы аренды авто с водителем, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

"Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Также изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси. Они продолжат эксплуатироваться до конца срока", - пояснили в министерстве.