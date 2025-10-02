Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 02.10.2025 (обновлено: 20:39 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/svo-2045988689.html
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Российские подразделения уверенно продвигаются вперед в зоне спецоперации на Украине, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:46:00+03:00
2025-10-02T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045991176_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a0715bdae50d4cf3f16d2c93afa803a.jpg
https://ria.ru/20251002/svo-2045815811.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин об успехах российских бойцов в зоне СВО
Группировка войск "Восток" идет уверенно и быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской, сообщил Путин.
2025-10-02T19:46
true
PT1M07S
Путин об успехах российских бойцов в зоне СВО
Группировка войск "Восток" идет уверенно и быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской, сообщил Путин.
2025-10-02T19:46
true
PT1M07S
Путин: надеюсь, Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров
Путин: надеюсь, Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров.
2025-10-02T19:46
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045991176_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_54cb22c0b354f0a4feea561837a8c39a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются вперед в зоне спецоперации на Украине, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
«
"У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед", — сказал глава государства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Севера"
Вчера, 12:04
Другие заявления президента
  • Работа по созданию зоны безопасности идет по плану.
  • Освобождение Волчанска в Харьковской области — дело времени.
  • Группировка "Центр" работает активно и эффективно в зоне СВО, бойцы зашли в город Красноармейск.
  • Группировка "Запад" почти забрала две трети Купянска, центр уже в наших руках.
  • Группировка войск "Восток" идет уверенно и быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской.
  • Российские бойцы вошли в Константиновку и Северск в ДНР:
«

"Константиновка, Славянск, Краматорск — это те рубежи, которые создавались уже на протяжении более десяти лет с помощью западных специалистов. Вот туда уже зашли наши войска, и там идут боевые действия".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин
президент России
  • Кировск в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль российской армии.
  • ВС России контролируют почти сто прроцентов территории Луганской Народной Республики.
  • Российская армия везде удерживает стратегическую инициативу.
  • Потери ВСУ больше, чем их возможности восполнить потери личного состава.
  • Из рядов украинской армии дезертировали 150 тысяч человек.
  • Потери ВСУ за сентябрь составили 44 700, из них почти половина — безвозвратные.
  • Понижение призывного возраста не решит проблем ВСУ.
  • Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан:
«

"Разница в чем: у нас ребята приходят сами, записываются в армию, они, по сути, добровольцы, а мы не проводим массовой принудительной мобилизации. <...> Элита (на Украине. — Прим. ред.) не воюет, они только посылают на убой своих граждан, и все".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин
президент России
  • С учетом потерь Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала