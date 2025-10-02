СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются вперед в зоне спецоперации на Украине, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
«
"У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед", — сказал глава государства.
Другие заявления президента
- Работа по созданию зоны безопасности идет по плану.
- Освобождение Волчанска в Харьковской области — дело времени.
- Группировка "Центр" работает активно и эффективно в зоне СВО, бойцы зашли в город Красноармейск.
- Группировка "Запад" почти забрала две трети Купянска, центр уже в наших руках.
- Группировка войск "Восток" идет уверенно и быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской.
- Российские бойцы вошли в Константиновку и Северск в ДНР:
«
"Константиновка, Славянск, Краматорск — это те рубежи, которые создавались уже на протяжении более десяти лет с помощью западных специалистов. Вот туда уже зашли наши войска, и там идут боевые действия".
- Кировск в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль российской армии.
- ВС России контролируют почти сто прроцентов территории Луганской Народной Республики.
- Российская армия везде удерживает стратегическую инициативу.
- Потери ВСУ больше, чем их возможности восполнить потери личного состава.
- Из рядов украинской армии дезертировали 150 тысяч человек.
- Потери ВСУ за сентябрь составили 44 700, из них почти половина — безвозвратные.
- Понижение призывного возраста не решит проблем ВСУ.
- Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан:
«
"Разница в чем: у нас ребята приходят сами, записываются в армию, они, по сути, добровольцы, а мы не проводим массовой принудительной мобилизации. <...> Элита (на Украине. — Прим. ред.) не воюет, они только посылают на убой своих граждан, и все".
- С учетом потерь Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться.