Жители Кузбасса отправят на фронт УАЗы для поддержки бойцов СВО
16:10 02.10.2025
Жители Кузбасса отправят на фронт УАЗы для поддержки бойцов СВО
Жители Кузбасса отправят на фронт два УАЗа для поддержки бойцов СВО, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.10.2025
ульяновский автомобильный завод (уаз), сво
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), СВО
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаЖители Кузбасса отправили два УАЗа для поддержки бойцов СВО
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Жители Кузбасса отправили два УАЗа для поддержки бойцов СВО
КЕМЕРОВО, 2 окт – РИА Новости. Жители Кузбасса отправят на фронт два УАЗа для поддержки бойцов СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня волонтеры Народного фронта получили два автомобиля УАЗ. Машины были приобретены при поддержке Россельхозцентра и предназначены для отправки в зону спецоперации. Один УАЗ направят в разведывательный батальон 74-й отдельной мотострелковой бригады. Второй автомобиль также передадут в одну из наших воинских частей", – говорится в сообщении.
"Эти машины отличаются высокой проходимостью и простотой обслуживания. Они станут важным подспорьем для бойцов, обеспечивая мобильность и возможность оперативной доставки жизненно необходимых грузов", – приводятся в сообщении слова руководителя регионального отделения Народного фронта в Кузбассе Дениса Горкунова.
Подчеркивается, что перед отправкой на фронт волонтеры тщательно проверят технику. Они заменят необходимые механизмы и жидкости, чтобы подготовить транспорт к выполнению боевых задач. Транспорт будет использоваться для оказания медицинской помощи, доставки боеприпасов, медикаментов, продовольствия и эвакуации раненых.
Надежные людиУльяновский автомобильный завод (УАЗ)СВО
 
 
